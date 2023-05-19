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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

حفل خطوبة يثير ضجة
حفل خطوبة يثير ضجة

عروسة سابت خطيبها  .. تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو ساخرا ومثيرا للجدل، لفتاة مرتدية فستان سواريه باللون البيج وتتناول ساندويتشات كبدة في مطعم.

 

 

 

تركت خطبتها لتأكل كبدة

وتبين من الفيديو أن الفتاة عروس يوم خطبتها وتركت حفل الخطوبة وذهبت إلى مطعم لتتناول ساندويتشات الكبدة مع المخلل.

 

وعلق رواد السوشيال ميديا على الفيديو: «من حقها هتعمل ايه يعني، عادي دمها خفيف وجعانة وبعدين دي خطبة مش كتب كتاب، ربنا يهديها ويتمم عليها فرحتها، جعانة ياجدعان بالف هنا وماله ميضرش».

ولمتابعة المزيد حول عروسة سابت خطيبها لتتناول ساندوتشات كبدة .. تابع الفيديو جراف التالي:

سابت خطيبها رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو فستانا سواريه باللون البيج تتناول ساندويتشات كبدة

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