أقوى هاتف على الإطلاق للشركة .. إطلاق سلسلة HTC U23 رسميا

أطلقا شركة "إتش تي سي" HTC التايوانية سلسلة هواتفها الذكية الجديدة HTC U23 التي تتضمن الإصدار القياسي ونسخة U23 Pro في بلدها الأم.

وفقا لتقرير موقع gizmochina هذه السلسلة الجديدة يتم تشغيلها بواسطة معالج من كوالكوم شرائح Snapdragon 7 Gen 1 من الجيل الأول، وبالتالي تعتبر هذه العائلة هي حاليًا أقوى هواتف HTC المتوفرة في السوق. في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" مواصفات ومميزات وأسعار U23 و U23 Pro.

HTC U23

مواصفات HTC U23 و HTC U23 Pro

يحتوي كل من طرازات HTC U23 و U23 Pro على شاشة عرض من نوع OLED مقاس 6.7 بوصة بتصميم الثقب في المنتصف الأعلى. توفر الشاشة دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وزجاج للحماية من Gorilla Glass Victus. للأمان ، تم تجهيز كلا الجهازين بماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

نجد تحت غطاء أجهزة “إتش تي سي”، معالج كوالكوم شرائح Snapdragon 7 Gen 1 موجود في كلا الهاتفين، النسخة القياسية وبرو الأعلى في الإمكانيات، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين أساسية تصل إلى 256 جيجابايت روم، يمكن توسعتها من خلال فتحة بطاقة microSD.

تم تحسين كلا الجهازين من أجل عالم الميتافيرس الخاص بشركة HTC ، والذي يُطلق عليه اسم Viverse. يأتي الطرازين من U23 مثبتًا عليه نظام تشغيل أندرويد 13.

تم تجهيز كلا الهاتفين الذكيين بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما في اللوحة الخلفية نجد أن هاتف HTC U23 مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. تحتوي اللوحة الخلفية لـ U23 Pro على كاميرا رئيسية أعلى من الإصدار القياسي بدقة 108 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري OIS وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

يحزم كلا الجهازين من إتش تي سي سواء HTC U23 أو HTC U23 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 30 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. تشمل الميزات الأخرى لـ HTC U23 و U23 Pro 5G وجود شريحتين اتصال و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 و GPS و NFC ومنفذ USB-C والحصول على تصنيف IP67 المقاوم للغبار والماء.

سعر وتوافر HTC U23 و U23 Pro

في الوقت الحالي ، يتوفر هاتفا HTC U23 و U23 Pro في تايوان ولكن من المقرر وصوله للأسواق العالمية في وقت لاحق من العام الحالي.

يتوفر كلا الجهازين باللون الأزرق والبنفسجي. وصل U23 Pro إلى تايوان في إصدارين مختلفين حسب الذاكرة وسعة التخزين، الأول تكوين: 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت بسعر 552 دولار أمريكي، وتكوين 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت روم للتخزين بسعر 585 دولار أمريكي. يأتي طراز Pro باللونين الأسود والأبيض.