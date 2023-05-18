عقد اجتماع وزراء خارجية البريكس في يونيو المقبل..وأنباء عن مشاركة مصر والسعودية

أصدرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا بيانًا جاء فيه أن اجتماع وزراء خارجية دول البريكس سيعقد في كيب تاون في الأول من يونيو.

وذكر البيان، أن وزيرة العلاقات الدولية والتعاون، ناليدي باندول ستحضر اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في كيب تاون في الأول من يونيو 2023. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن وزراء خارجية دول البريكس ستتاح لهم بعد ذلك الفرصة لمناقشة الوضع الدولي والإقليمي.

وذكر البيان أيضا أن اجتماع "أصدقاء بريكس" (أصدقاء بريكس) سيعقد أيضا في 2 يونيو، وستتم دعوة وزراء خارجية 15 دولة أفريقية وعالمية للحضور.

وتشمل دول البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، تعتزم بعض الدول بما في ذلك الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر الانضمام إلى آلية بريكس.