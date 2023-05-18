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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حجازي : الإرادة العربية قادرة على انتزاع سوريا من براثن التدخلات الدولية

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق،  إن القمة العربية الـ32، المقرر  انعقادها في السعودية نأمل أن تشهد وحدة الصف العربي ومعالجة القضايا العربية، مشيرا إلى أن هناك أمل لعودة سوريا إلى الصف العربي.
 

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محمد حجازي: القمة العربية تأتي بوقت عصيب ويجب وجود رؤية موحدة اتجاه سوريا

وأضاف “محمد حجازي” خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أتنمي أن تدعو القمة العربية الـ32 إلى مبادرة لإعادة إعمار سوريا والتي ستتكلف المليارات.

لافتا إلى أن التوحد العربي من أجل عودة سوريا قادر على انتزاعها من براثن التدخلات الدولية التي أهلكتها وأنهكتها على مدار 12 عاما.

تابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، وصول الرئيس السيسي إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ32، يبعث الأمل للتوحد وإيجاد حلول سليمة بين الأطراف السورية والحكومة الشرعية بعيدا عن الإرهاب والقوى الإقليمية.
 

إعادة إعمار سوريا إعمار سوريا السفير محمد حجازي القمة العربية الـ32 القضايا العربية قناة الحدث اليوم

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