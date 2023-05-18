حجازي : الإرادة العربية قادرة على انتزاع سوريا من براثن التدخلات الدولية

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية الـ32، المقرر انعقادها في السعودية نأمل أن تشهد وحدة الصف العربي ومعالجة القضايا العربية، مشيرا إلى أن هناك أمل لعودة سوريا إلى الصف العربي.



وأضاف “محمد حجازي” خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أتنمي أن تدعو القمة العربية الـ32 إلى مبادرة لإعادة إعمار سوريا والتي ستتكلف المليارات.

لافتا إلى أن التوحد العربي من أجل عودة سوريا قادر على انتزاعها من براثن التدخلات الدولية التي أهلكتها وأنهكتها على مدار 12 عاما.

تابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، وصول الرئيس السيسي إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ32، يبعث الأمل للتوحد وإيجاد حلول سليمة بين الأطراف السورية والحكومة الشرعية بعيدا عن الإرهاب والقوى الإقليمية.

