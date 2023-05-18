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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق كرة السلة بجامعة كفر الشيخ يتوج بالميدالية الفضية ببطولة الشهيد الرفاعي

طالبات جامعة كفر
طالبات جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ حصول الجامعة على المركز الثاني ميدالية فضية في لعبة كرة السلة بنات، ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة ال50 «الشهيد الرفاعي».

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أقيمت دورة الشهيد الرفاعي الـ 50 في جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.

 

هنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالبات الفائزات على المشاركة المشرفة، مشيداً بشباب الجامعة المتميز والمبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحاً حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

 

وأكد رئيس الجامعة، أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

 

من جانبه، هنأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، الطالبات الفائزات لحصولهم على المركز الثاني والميدالية الفضية، وأشار إلى أن فريق السلة بنات جاء بمشاركة الطالبات "هبة عليبة بكلية التجارة، منة الله أبو طاحون بكلية الآداب، شهد عقيبي بكلية الآداب، آلاء النجار بكلية التربية، نغم وليد بكلية العلاج الطبيعي، نوران السقا بكلية التجارة، أميرة أبو الضراير بكلية العلاج الطبيعي، مي إبراهيم بكلية التجارة، ريهام الفقي بكلية الصيدلة، شهد زايد بكلية الطب، إيمان سمير بكلية التربية الرياضية، سلمي أبو شادي بكلية الطب البيطري، مريم خير الدين بكلية التمريض، خلود مصطفى بكلية التربية الرياضية، أميرة سعد بكلية التربية الرياضية".

 

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد شبل المدير الفني للفريق، ويشرف على المنتخبات الرياضية إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وياسر لطفي البرنس مدير إدارة النشاط الرياضي، ومشرف الفريق كابتن إيهاب فوزي.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي التعليم العالي و التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والمعاهد المصرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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