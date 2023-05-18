المهن التمثيلية تحدد ساعات عمل أعضائها في أماكن التصوير

قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي؛ بتوحيد ساعات العمل الخاصة بالأعضاء في الأعمال الفنية؛ لتكون 12 ساعة يومياً؛ وذلك وفقا لضوابط ولوائح وقوانين النقابة .

وجاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية؛ حفاظاً على القوي الناعمة المصرية؛ حيث وصل الأمر إلى استمرار التصوير في أحد الأعمال الفنية إلى 52 ساعة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة ليلى عبدالغني السيد والتي وافتها المنية، وهي تنتمي لفرقة رضا وزوجة شقيق الفنان محمود رضا.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى؛ ننعي السيدة ليلي عبدالغني السيد؛ من رواد فرقة رضا؛ وزوجة شقيق الفنان محمود رضا وحفيدتها الممثلة الشابة نور ايهاب».