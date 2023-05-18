احتفالية كبرى..الجامع الأزهر يكرم 56 حافظا من الدارسين برواق القرآن الكريم بكفر الشيخ

نظم الجامع الأزهر الشريف ، اليوم الخميس، احتفالية كبرى بفرع الرواق الأزهري بمحافظة كفر الشيخ، وذلك تكريما لـ ٥٦ طفلا من الدارسين برواق القرآن الكريم الذين أتموا الختمة الأولى برواق كفر الشيخ، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر .

وأكد الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر الشريف ، ضرورة تحلي دارسي الرواق الأزهري بأخلاق القرآن الكريم قولا وعملا وسلوكا، والمداومة على المراجعة المستمرة والاستزادة من التدبر والتفكر والفهم لمعاني القرآن الكريم.

وخلال كلمته، نقل الدكتور هاني عودة، للمكرمين من حفظة القرآن الكريم الدارسين بالرواق الأزهري ، تهنئة فضيلة الإمام الأكبر للمكرمين على حفظ القرآن الكريم، ودعاء فضيلته لهم بمزيد من التفوق والنجاح، لافتا إلى أن الرواق الأزهري يؤدي دوره التوعوي الديني والمجتمعي، ويحافظ على لُحمة الوطن وسلامته من التيارات المنحرفة.

ودعا مدير الجامع الأزهر، جموع المنتسبين للرواق الأزهري أن يقدموا الصورة الحقيقية لوسطية وسماحة الإسلام، مشيرا إلى أن أبواب الجامع الأزهر الشريف مفتوحة على مصراعيها لكل طالب علم وسطي.

من جهته، أكد الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، فضل حمَلة القرآن ومدى أثر تطبيق القرآن في حياتنا عمليا، والالتزام بتعاليمه السامية، وأن هذا هو الهدف الرئيس من فكرة الرواق الأزهري، مؤكدا دعمه الكامل لأنشطة الرواق بالمحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور زكي صبري عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، ضرورة تعلم العلم النافع في كل مراحل عمر الإنسان، وأن الله تعالى فضل الإنسان وكرمه بالعلم والعقل، وأن تجربته الشخصية مع الرواق الأزهري محاضرا للعلوم الشرعية، تشهد بأن هذا العمل الجليل من حسنات فضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، داعيا الله تعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله في موازين حسنات القائمين عليه.

من جهته، شدد الدكتور عادل عبدالصمد مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ رئيس لجنة الفتوى، على ضرورة التمسك بآداب وأخلاق القرآن الكريم وجعلها سلوكا عمليا يضبط بها المرء حياته، وتنظم معاملاته، ليستقيم إنسانا سويا يرضي الله ويكون عضوا نافعا في مجتمعه.

وشملت الاحتفالية تكريما من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية للدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد، مدير الجامع الأزهر وعدد من مسئولي الجامع، وأعضاء إدارة الرواق بكفر الشيخ، كما قدمت إدارة الرواق درع تكريم لرئيس منطقة كفر الشيخ على جهوده الداعمة للرواق الأزهري، كما تم تكريم ٥٦ دارسا ممن اجتازوا الختمة الأولى برواق محافظة كفر الشيخ.

يأتي الحفل ضمن الأنشطة والفعاليات التي تقام برواق الأزهر الشريف، والتي تتضمن كذلك عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتنمية النشء وتوعيتهم فكريا، ونشر السلوكيات السليمة وتحصينهم من بواعث وتيارات الفتن.

تجدر الإشارة إلى أن عدد أروقة القرآن الكريم بالمحافظة ٥٦ فرعا للأطفال، بإجمالي عدد الدارسين ٨٦٥٠ طفلا على مستوى مراكز المحافظة، وعدد المحفظين ٢٢٦ محفظا، كما بلغ عدد الدارسين برواق القرآن الكريم للكبار بالمحافظة ٦٣٠ دارسا، إضافة إلى دارسي العلوم الشرعية والعربية.