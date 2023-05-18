بعد سلطان عمان.. زعيم عربي جديد يغيب عن القمة العربية في جدة

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارا بتكليف الوزير الأول في البلاد أيمن بن عبد الرحمان، بتمثيله في أشغال الدورة الـ 32 للقمة العربية التي ستنعقد غدا بجدة بالمملكة العربية السعودية.

و بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية فقد قال قرار التكليف : “كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بتمثيله في أشغال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستلتئم غدا 19 مايو بجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”

وتشهد مدينة جدة السعودية غدا بدء أعمال القمة العربية بحضور زعماء الدول الدول العربية ومن ضمنهم الرئيس السوري بشار الأسد؛ في الوقت الذي يغيب السلطان هيثم بن طارق عن حضور القمة وترأس وفد بلاده.