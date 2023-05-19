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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى (أحد الأشخاص) بتعرضه للإختطاف وبرفقته آخرين داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مُرخصة بمنطقة البدرشين بالجيزة.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد موقع المصحة المُشار إليها كائنة بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة بالإنتقال والتقابل مع القائم بالنشر (مقيم دائرة قسم شرطة الأهرام) قرر أنه حضر للمصحة من تلقاء نفسه لتلقى العلاج اللازم ولكنه قرر تركها قبل إنتهاء فترة برنامجه العلاجى ، إلا أن القائمين على المصحة رفضوا ذلك مما دعاه لنشر الإستغاثة وأضاف بسابقة تردده على المصحة المُشار إليها لتلقى العلاج.

 وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط القائمين على إدارة المصحة وتبين إدارتها بدون ترخيص.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الامنية الاستغاثة التواصل الاجتماعي الصف الجيزة لعلاج الإدمان

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