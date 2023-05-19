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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت.. القمة العربية تنطلق اليوم في جدة بمشاركة سوريا وعقوبات غربية جديدة في قمة "مجموعة السبع" تستهدف روسيا

أرشيفية
أرشيفية

البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
وزير الطاقة السعودي: التنسيق مع "أوبك+" حجر الزاوية لتعزيز استقرار أسواق النفط
الخارجية السودانية تحتج رسمياً لدى جوبا لاستضافتها مستشار "حميدتي"
الأردن يدعو لرفع العقوبات الدولية عن سوريا
بشار الأسد يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

سلطت الصحف الكويتية الصادرةـ صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، قائلاً إنه أبقى سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 19.25%، وعلى الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%.

ونقلت "الوطن" عن المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي قوله إن "مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة".

وأضاف المتحدث أن "قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي".


على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزارة الخارجية السودانية عبرت عن احتجاجها على زيارة مستشار قائد "قوات الدعم السريع" للشؤون السياسية يوسف عزت إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، كما احتجت على إقامة مؤتمر صحفي في ختام الزيارة بحضور مسؤولين كبار من حكومة جمهورية جنوب السودان.

وقالت "الجريدة" إن الرئيس السوري بشار الأسد وصل مساء أمس إلى مدينة جدة، للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها السعودية الجمعة، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما.

ونقلت "القبس" عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله إن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، حقيقة لا يمكن تجاهلها، مضيفًا: "يجب أن نعمل معًا من أجل إطلاق الخطوات الإيجابية التي تساعدنا في حديثنا مع المجتمع الدولي في التدرج في رفع العقوبات، وهذا يتطلب أن نتعاون جميعًا، وأن نتخذ خطوات عملية تضعنا على طريق الحل".

وأشارت "الوطن" إلى أن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، قال إن التنسيق مع دول أوبك+ يعتبر حجر الزاوية في جهود تعزيز استقرار أسواق النفط والحفاظ على توازنها وأمن الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن اهتمام المملكة بالتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة جزء لا يتجزأ من اهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي في المجالات كافة.

وأضاف أن هذا التعاون يتجسَّد في التنسيق للعمل العربي المشترك، وفي مشروعات وبرامج ومبادرات عديدة، لافتاً إلى أن المملكة وقَّعت مع عدد من الدول العربية عددًا من مذكرات التفاهم في قطاع الطاقة.

دوليًا، قالت "الراي" إنه قد أعُلن عن عقوبات أمريكية جديدة تستهدف "آلة الحرب" الروسية في إطار جهود قمة "مجموعة السبع" في اليابان لتشديد الخناق على موسكو، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع.

وقال المسؤول للصحفيين في هيروشيما إن "جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع تستعد لفرض عقوبات جديدة وقيود على التصدير". وأضاف المسؤول أن الإجراءات الأمريكية ستهدف إلى "تقييد وصول روسيا إلى حد كبير إلى المنتجات الهامة لقدراتها القتالية".

سوريا الكويت القمة العربية جدة روسيا الصحف الكويتية

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