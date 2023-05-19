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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسام راضي: التنسيق بين مصر وإيطاليا مهم وضروري أكثر من أي وقت مضى

بسام راضي
بسام راضي

شدد بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، في حديث شامل لوكالة الأنباء الإيطالية نوفا، على أن الحوار المشترك والتنسيق المتبادل بين مصر وإيطاليا أمر مهم وضروري أكثر من أي وقت مضى من أجل تحقيق الأمن الإقليمي فى المنطقة وشمال إفريقيا والمتوسط. 

 

وأضاف بسام راضي أن التنسيق المتبادل بين مصر وإيطاليا يتعلق أيضًا بقضايا الهجرة غير الشرعية والأمن الغذائي والطاقة والغاز ومكافحة الإرهاب والأزمة في ليبيا وغيرها من الملفات، مؤكدا أن مصر وإيطاليا يمتلكان امكانات ومساحات هائلة من فرص التعاون المشترك التى من شأنها فتح آفاق مستقبلية للعلاقات على مستويات استراتيجية سواء ثنائياً أو إقليمياً أو دولياً.

 

 وأوضح بسام راضي أن “إيني شريك مهم للغاية لمصر في قطاع الطاقة، ولديها جزء كبير من الفضل في اكتشاف حقل ظهر في شرق البحر المتوسط… بدون هذا الاكتشاف، لوجدت مصر نفسها اليوم في موقف صعب للغاية من حيث الطاقة ، خاصة بعد ما حدث في أوكرانيا."

بسام راضي مصر إيطاليا مصر وإيطاليا ايني ليبيا

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