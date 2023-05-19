مدرب الأبيض السابق: موسيماني يعترف بمفاوضات الزمالك.. ويفجر مفاجآت مدوية

فجر محمد صلاح، مدرب نادي الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي.



كان بيتسو موسيماني أعلن رحيله عن تدريب أهلي جدة مؤخرا عقب قيادة الفريق للتأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيوينة:" تحدثت مع موسيماني بالأمس وسألني عن وضع مرتضى منصور وأخبرته أنه سيعود قريبا لرئاسة نادي الزمالك".

وأضاف:" موسيماني أخبرني أن وكيله في القاهرة للتفاوض حول تدريب الزمالك".

تابع:" موسيماني غير مقتنع باللاعبين الموجودين في نادي الزمالك وأنهم غير قادرين على تحقيق البطولات، وفي حال تدريب الفريق سيطلب ضم لاعبين قادرين على جلب البطولات للزمالك".

كانت تقارير جنوب إفريقية، أكدت مؤخرا اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع موسيماني بداية من الموسم الجديد.