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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11.4 مليار دولار

الإحصاء: 14.6% ارتفاعاً بقيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة السبع في 2022

ارتفاع صادرات مصر
ارتفاع صادرات مصر لدول مجموعة السبع

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 11.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 9.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 14.6%.

إيطاليا تتقدم دول مجموعة السبع

 

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استيراداً من مصرخلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها أمريكا 2.3 مليار دولار، ثـم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، ثم كندا 959.5 مليون دولار، ثـم ألمانيا 942.6 مليون دولار، وأخيراً اليابان 260.8 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتصل إلى 19.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 18.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4%. 

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.8 مليار دولار، يليها ألمانيا 4 مليارات دولار ، ثم إيطاليا 3.5 مليار دولار، ثم فرنسا 2.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.8 مليار دولار ، ثم اليابان 888.5 مليون دولار، وأخيراً كندا 322.2 مليون دولار.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 30.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.7 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.3%.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 2.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في مصر 137.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 141 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 1.7 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 863.8 مليون دولار ، ثم ألمانيا 203.3 مليون دولار، ثم كندا 138.5 مليون دولار، ثم فرنسا 120 مليون دولار، ثم إيطاليا 106.3 مليون دولار، وأخيراً اليابان 6.1 مليون دولار.

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وسجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بمصر 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 8.3%. 

واحتـلت إيطاليا المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 /2022؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 2 مليار دولار، يليها المملكـة المتحـدة 2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 مليار دولار، ثم ألمانيا 633.3 مليون دولار، ثم فرنسا 550.6 مليون دولار، ثم كندا 186.5 مليون دولار، وأخيراً اليابان 73.7 مليون دولار.

مجموعة السبع الصادرات الواردات إيطاليا مصر

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