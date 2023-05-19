بديلا عن بن زايد.. شاهد| نائب رئيس الإمارات يصل إلى جدة

وصل نائب رئيس الإمارات، منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ويضم الوفد الإماراتي كلا من علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة وخليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وتشهد محافظة جدة اليوم الجمعة، انطلاق أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.