خبير: انعقاد القمة العربية الآن لاستغلال التحول في النظام العالمي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات العربية والاستراتيجية، إن التحولات الأخيرة في الأجندة العربية والبيانات الأساسية التي صدرت عنها يمكن أن تضع القمة العربية الـ 32 ضمن سلسلة القمم الأخيرة تحت عنوان "استغلال التحول في النظام العالمي " .

وأضاف خلال لقائه بـ فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يمكن أن نلمس تأقلم جامعة الدول العربية مع البيئة الجديدة ، والأنماط الجديدة للتهديدات بالمنطقة .

وتابع فرحات، أن هناك مؤشرين يتم الاعتماد عليهم في قياس مدى نجاح أي تنظيم اقليمي ، هي الإرادة لاستمرار التنظيم على الرغم من كافة التحديات ، والفعالية في التعامل مع التحديات .

وتشهد جدة اليوم الجمعة، انطلاق أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.