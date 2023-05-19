شاهد| ولي العهد السعودي يستقبل قادة الدول في مقر انعقاد القمة العربية بـ جدة

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في مقر انعقاد القمة العربية بمدينة جدة، من بينهم الرئيس الفلسطيني والموريتاني والجيبوتي.



واستقبل الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32.



كما استقبل أيضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد

ورحب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحظة وصوله مقر انعقاد القمة في جدة



ورحب أيضا ولي العهد السعودي بنائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32



وتعقد قمة جدة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.

وجدول أعمال القمة يضم جدول أعمال القمة العربية يتضمن تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.

ومن المقرر أن تبحث القمة بعض الجوانب الاقتصادية بالتركيز ملف الأمن الغذائي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.