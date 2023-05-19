الجزائر تدعو لحشد الطاقات لمساعدة الدول العربية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية

دعا رئيس الوزراء الجزائري إلى تعبئة الطاقات لمساعدة الدول العربية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، موجها الشكر للمملكة السعودية على حفاوة الاستضافة في القمة العربية الـ 32 .

وأشار رئيس الوزراء الجزائري، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ 32 ، إلى أن الجزائر استقبلت القمة العربية الـ 31 في ظل ظروف الحرب الروسية الأوكرانية العصيبة ، والتي وضعت العالم العربي في تحديات عصيبة، داعيا إلى حشد الطاقات لمساعدة الدول العربية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع، أن الجزائر سخرت دبلوماسيتها لخدمة القضية الفلسطينية المركزية، وحصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة .