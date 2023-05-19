الجزائر: نقدم الدعم اللازم للاعتراف بدولة فلسطين

قال رئيس الوزراء الجزائري، إن الجزائر سخرت دبلوماستها لخدمة القضية الفلسطينية، ولحشد الدعم اللازم للاعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق مع كافة الاشقاء العرب.



واسترسل خلال كلمته بالقمة العربية بـ جدة: بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، طالبنا المجتمع الدولي، بتحمل مسئولياته تجاة الشعب الفلسطيني الشقيق، ليس فقط لوضع حد لتعنت الاحتلال، بل لاتخاذ الإجراءات لوضع حد لسياسة الاستيطان.



وأضاف: ساهمت الجزائر في اعتماد قرار الجمعية العامة، لتفعيل دور محمة العدل الدولية، لتكريس حقوق الشعب الفلسطيني، منوها بأن الجزائر رفضت كافة الإجرءات العقابية تجاة فلسطين وشعبها.