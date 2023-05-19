منتخب الكرة الشاطئية يواجه فلسطين في قبل نهائى كأس العرب اليوم

يخوض اليوم الجمعة منتخب الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي مباراة الدور قبل النهائي أمام منتخب فلسطين في تمام السابعة مساءا ببطولة كأس العرب ،التى تقام في السعودية.

منتخب الشاطئية يهزم موريتانيا

كان منتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي قد تغلب امس الخميس على منتخب موريتانيا بثمانية أهداف مقابل ثلاثة فى الدور ربع نهائي البطولة.

يرأس منتخب الشاطئية محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية.



وتضم قائمة لاعبي منتخب الشاطئية كلآ من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طة.



ويضم الجهاز الفني المعاون ل منتخب الشاطئية كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، واسلام شاكر مدير المهمات.