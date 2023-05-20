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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

1500 جنيه غرامة.. عقوبة السير دون فرامل وتجاوز السرعة وفق قانون المرور

صدى البلد

يعد قانون المرور الجديد، من القوانين الهامة التي صدرت مؤخرا، ويرجع ذلك لأهميتها البالغة في احكام السيطرة على الشارع، وضبط النسق المروري، للحفاظ على حياة المواطنين.


ضبط قانون المرور الجديد النسق المروري في الشارع المصري، عن طريق فرض عدد من العقوبات سواء بالحبس والغرامة وذلك لمخالفي أحكامه وقواعده، مثل تجاوز السرعة المقررة أو السير بدون فرامل، وغير ذلك من المخالفات.

 

 

العقوبات التي فرضها قانون المرور جاءت مختلفة ومحددة لكل فعل على حسب جسامته، حيث عاقب القانون مرتكبي الأفعال التالي ذكرها بغرامة تبدأ 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه وهي:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

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