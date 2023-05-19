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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلسة تصوير لـ كيت بلانشيت.. شاهد

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

خضعت الممثلة العالمية “كيت بلانشيت” لجلسة تصوير على هامش مهرجان كان السينمائي.

 

كما حرص النجم هاريسون فورد، على أن  يحصل على جلسة تصوير بعد حصوله على سعفة كان الذهبية امس في مهرجان كان.

 

فورد هو بطل فيلم انديانا جونز، وحرص  فريق فيلم العمل على التواجد في عرض فيلمهم بمهرجان كان  لمشاهدة العمل مع الحاضرين واستقبال ردود الفعل، والتقطوا عدد من الصور على السجادة الحمراء.


الفيلم من المقرر طرحه في دور العرض بالولايات المتحدة في 30 يونيو المقبل، وسيصل دور العرض الفرنسية في 28 من نفس الشهر.

 

هاريسون فورد يخضع لـ جلسة تصوير بعد حصوله على سعفة كان الذهبية

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وكانت الممثلة كيت بلانشيت، قد فازت بجائزة أفضل ممثلة عن بطولة فيلم Tár، في حفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ 76 الذي أقيم مساء الأحد في لندن. 

تفاصيل حفل البافتا

 

وانطلق حفل توزيع جوائز البافتا فور وصول الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون على السجادة الحمراء، لينضموا إلى قاعة المهرجانات الملكية المليئة بنجوم السينما، وأبرزهم ميشيل يوه، إيدي ريدماين، جيمي لي كرتيس، أريانا ديبوز، كولين فيريل، أنجيلا باسيت، فيولا ديفيس وغيرهم. 

شهدت أجواء حفل توزيع جوائز البافتا أجواء رائعة من الرقص والغناء، والاحتفاء بالسينما العالمية، وكانت السجادة الحمراء مكانا مناسبا لإعلان النجوم دعمهم الكامل للقضية الأوكرانية، في ظل استمرار الحرب الروسية، من خلال تعليق رموز للتضامن على ملابسهم. 

كيت بلانشيت

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
مهرجان كان السينمائي هاريسون فورد كان السجادة الحمراء البافتا

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