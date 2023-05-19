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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاريسون فورد يخضع لـ جلسة تصوير بعد حصوله على سعفة كان الذهبية

هاريسون فورد
هاريسون فورد

حرص النجم هاريسون فورد، على أن  يحصل على جلسة تصوير بعد حصوله على سعفة كان الذهبية امس في مهرجان كان.

فورد هو بطل فيلم انديانا جونز، وحرص  فريق فيلم العمل على التواجد في عرض فيلمهم بمهرجان كان  لمشاهدة العمل مع الحاضرين واستقبال ردود الفعل، والتقطوا عدد من الصور على السجادة الحمراء.


الفيلم من المقرر طرحه في دور العرض بالولايات المتحدة في 30 يونيو المقبل، وسيصل دور العرض الفرنسية في 28 من نفس الشهر.

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هاريسون فورد يحصل على سعفة ذهبية في مهرجان كان

ويتم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jones، بعد تقريبا 15 عامًا، من الفيلم الأخير وأكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981.

وعلى جانب آخر شهد الفيلم الروائي إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، ورفع شارة كامل العدد خلال مشاركته في مسابقة أسبوع النقاد، كما حظى الفيلم باستقبال حافل من الجماهير التي قابلته بتصفيق حار وحفاوة بالغة في عرضه صباح اليوم، وهو أول فيلم أردني روائي طويل يشارك في تاريخ مهرجان كان.

حضر عرض الفيلم المخرج أمجد الرشيد وعدد من أبطال طاقم التمثيل هم إسلام العوضي ومحمد جيزاوي، ومن فريق العمل حضرت المنتجتين رولا ناصر وأسيل أبو عياش والمنتج يوسف عبد النبي، والمونتير أحمد حافظ وفرح جدعان التي قامت بمكياج الفيلم.

 

هاريسون فورد النجم هاريسون فورد سعفة كان الذهبية مهرجان كان Indiana Jones أمجد الرشيد

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