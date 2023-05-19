ببني سويف .. غلق مكتبة خاصة تقوم بتصوير إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية

أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، قرارًا بإغلاق مكتبة لبيع الكتب المدرسية في قرية ببنى سويف، بسبب قيامها بتصوير إجابات امتحانات الشهادة الاعدادية أثناء الامتحانات، كما ذكر المحافظ أن المكتبة موجودة داخل منزل بالقرية وتم تشيدها «بدون ترخيص» من الوحدة المحلية لمجلس مدينة بنى سويف.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أقصت أمس عقب انتهاء امتحان اللغة العربية رئيس لجنة و4 مراقبين وملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة إهوه الإعدادية بنين التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وإحالتهم للتحقيق، عقب ضبط 3 طلاب بالشهادة الإعدادية، يحاولون الغش باستخدام الهاتف المحمول والتواصل مع إحدى المكتبات بالقرية، من داخل اللجنة.



وقال محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف،للمصرى اليوم إنه في إطار المتابعة المستمرة للجان الشهادة الإعدادية والتي بدأت بامتحان اللغة العربية الخميس، قررت إقصاء رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور واثنين من الملاحظين وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، عقب ضبط ثلاثة طلاب حاولوا الغش بالتليفون المحمول والتواصل مع إحدى المكتبات بالقرية، مشيرا إلى أن غدا السبت تم اختيار رئيس لجنة اخر للجنة الشهادة الإعدادية بالمدرسة ومراقب أول واثنين ملاحظين بدلًا من الذين تم إقصائهم ومتابعة امتحانات الشهادة الاعدادية في مادتى الحاسب الآلي والدراسات الاجتماعية.

وشدد وكيل الوزارة بمحافظة بنى سويف، إلى تكليف رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان من إحكام السيطرة على أمن البوابات الرئيسية للمدارس وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقا قبل بدء اللجنة، علاوة على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين.

وقال هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إنه فور ورود إخطارا من المحافظ و«التربية والتعليم» تم تشكيل لجنة عاجلة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لقرية باروط التي تقع بها لجنة الشهادة الاعدادية وتبين أن المكتبة قام صاحبها بتشيدها داخل منزله بدون الحصول على التراخيص اللازمة وتم تشميعها فورا.