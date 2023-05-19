عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ببني سويف .. غلق مكتبة خاصة تقوم بتصوير إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية

صدى البلد

أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، قرارًا بإغلاق مكتبة لبيع الكتب المدرسية في قرية ببنى سويف، بسبب قيامها بتصوير إجابات امتحانات الشهادة الاعدادية أثناء الامتحانات، كما ذكر المحافظ أن المكتبة موجودة داخل منزل بالقرية وتم تشيدها «بدون ترخيص» من الوحدة المحلية لمجلس مدينة بنى سويف.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أقصت أمس عقب انتهاء امتحان اللغة العربية رئيس لجنة و4 مراقبين وملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة إهوه الإعدادية بنين التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وإحالتهم للتحقيق، عقب ضبط 3 طلاب بالشهادة الإعدادية، يحاولون الغش باستخدام الهاتف المحمول والتواصل مع إحدى المكتبات بالقرية، من داخل اللجنة.

 

بني سويف.. بدء أعمال إصلاح الهبوط الأرضي في سمسطا

محافظ بني سويف يناقش استعدادات التعليم لعقد امتحانات الدبلومات العملية والنظرية


وقال محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف،للمصرى اليوم إنه في إطار المتابعة المستمرة للجان الشهادة الإعدادية والتي بدأت بامتحان اللغة العربية الخميس، قررت إقصاء رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور واثنين من الملاحظين وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، عقب ضبط ثلاثة طلاب حاولوا الغش بالتليفون المحمول والتواصل مع إحدى المكتبات بالقرية، مشيرا إلى أن غدا السبت تم اختيار رئيس لجنة اخر للجنة الشهادة الإعدادية بالمدرسة ومراقب أول واثنين ملاحظين بدلًا من الذين تم إقصائهم ومتابعة امتحانات الشهادة الاعدادية في مادتى الحاسب الآلي والدراسات الاجتماعية.

وشدد وكيل الوزارة بمحافظة بنى سويف، إلى تكليف رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان من إحكام السيطرة على أمن البوابات الرئيسية للمدارس وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقا قبل بدء اللجنة، علاوة على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين.

وقال هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إنه فور ورود إخطارا من المحافظ و«التربية والتعليم» تم تشكيل لجنة عاجلة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لقرية باروط التي تقع بها لجنة الشهادة الاعدادية وتبين أن المكتبة قام صاحبها بتشيدها داخل منزله بدون الحصول على التراخيص اللازمة وتم تشميعها فورا.

الشهادة الإعدادية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمحافظة بني سويف غنيم محافظ بنى سويف متحانات الشهادة الإعدادية محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزاره التربيه والتعليم ببني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

يتفاوض لتدريب الزمالك .. موسيماني يصعق جماهير الأهلي بـ 3 صدمات

ترشيحاتنا

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

شاهد| نشاط مكثف للرئيس السيسي على هامش القمة العربية في جدة

145 قتيلا في إعصار عنيف بـ ميانمار

الدولة الوطنية والعمل العربي | كلمة تاريخية للرئيس السيسي في قمة جدة

إعلان جدة يدعو للالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا والسودان ووحدة أراضيهما

السودان : قبلنا مبادرة السعودية والولايات المتحدة للهدنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ