أرخص هاتشباك موديل 2023 تقدمها ستروين في مصر | سعر ومواصفات

تعتبر النسخة C3 موديل 2023 هي ارخص سيارة تقدمها شركة ستروين بالسوق المصري، وذلك عن فئة الهاتشباك، على الرغم من تقديم الفئة الاولى منها بسعر 674 ألف جنيه، بعد أن شهدت جميع الفئات المطروحة محليًا، زيادة سعرية قدرها 90 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة ستروين C3 موديل 2023 واحدث اسعارها في السوق المصري

ستروين C3 موديل 2023

قياسات وابعاد السيارة ستروين C3 موديل 2023

الطول الكلي 3996 مم.

العرض الكلي 2007 مم.

الارتفاع الكلي 1490 مم.

قاعدة العجلات 2539 مم.

سعة حقيبة التخزين الخلفية 300 لتر.

ستروين C3 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة ستروين C3 موديل 2023

تحتوي السيارة ستروين C3 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 نقلات "جر أمامي"، مع محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر" سعة 1200 سي سي "تيربو"، يتمكن من ضخ قوة قدرها 110 حصان، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر.

ستروين C3 موديل 2023

وتحتوي السيارة ستروين C3 موديل 2023 على عدة تجهيزات تتضمن حساسات ركن، كاميرا خلفية، شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، اضاءة LED، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي، وسائد هوائية للحماية، مكابح ABS و EBD، ونظام التوزان الالكتروني.

ستروين C3 موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة ستروين C3 موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 674 ألف جنيه بدلاً من 674 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 849 ألف جنيه بدلاً من 759 ألف جنيه.