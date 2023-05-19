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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ستروين C4 موديل 2023 .. اعرف سعرها الجديد بمصر

ستروين C4 موديل 2023
ستروين C4 موديل 2023

تقدم شركة ستروين عملاق تصنيع السيارات الفرنسية، الكثير من الطرازات المتنوعة في السوق المصري، وعلى رأسها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV والكروس اوفر، ومنها السيارة الشهيرة C4 موديل 2023.

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ستروين C4 موديل 2023

وشهدت السيارة الرياضية ستروين C4 موديل 2023 زيادة سعرية جديدة، هي الأحدث خلال شهر مايو الجاري، حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة قدرها 120 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي من هذه النسخة.

ستروين C4 موديل 2023

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أحدث أسعار السيارة سيتروين C4 موديل 2023 في مصر.

ستروين C4 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة ستروين C4 موديل 2023

 

تحتوي السيارة ستروين C4 موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، مدعومة بمحرك 1200 سي سي "تيربو"، ثلاثي الاسطوانات، بقوة اجمالية قدرها 155 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبفضل تلك القدرات تستغرق السيارة 8.2 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة.

ستروين C4 موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة ستروين C4 موديل 2023 

 

الفئة الأولى ستروين C4 موديل 2023 بسعر مليون و39 ألف جنيه بدلاً من 919 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C4 موديل 2023 بسعر مليون و49 ألف جنيه بدلاً من 929 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C4 موديل 2023 بسعر مليون و119 ألف جنيه بدلاً من 999 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C4 موديل 2023 بسعر مليون و129 ألف جنيه بدلاً من مليون و9000 جنيه.

ستروين C4 موديل 2023
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