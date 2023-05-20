بقوة 850 حصانا.. سيارة «سوبر ترك» أقوى تعديل بمظهر عدواني| صور

ظهرت الشاحنة "سوبر ترك" ضمن احدث تعديلات شركة أبوكالايبس الشهيرة، باطلالة خارجية تتسم بالطابع العدواني، بعد أن حصلت السيارة على حزمة من الترقيات الخارجية والتي جعلتها بالفعل احد وحوش الطرق الوعرة، بالاضافة إلى العديد من التجهيزات.

السيارة سوبر ترك 4X4

بقوة 850 حصانا .. سيارة "سوبر ترك" اقوى تعديل بمظهر عدواني

تتمتع السيارة سوبر ترك بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 6200 سي سي، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 850 حصانا، مع قدرات الدفع الكلي، حيث تستمد هذه الشاحنة على النسخة رام 1500.

السيارة سوبر ترك 4X4

وترتكز السيارة سوبر ترك 4X4 على إطارات كبيرة الحجم ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة ومختلف التضاريس، وجنوط رياضية من 5 اضلاع باللون الأسود اللامع، وتبلغ تلك القياسات نحو 40 و 22 بوصة.

السيارة سوبر ترك 4X4

ويبلغ طول السيارة حوالي 240 بوصة، مع ترقيات تتضمن زيادة نسبة الارتفاع الكلي، وتدعيم بنظام محور Dana 60، بالاضافة إلى 5 اوضاع للقيادة، ابرزها Drag Race و Sport، وقدرة سحب تصل إلى 15000 رطل.

السيارة سوبر ترك 4X4

وتحتوي السيارة سوبر ترك على كسوة داخلية من الجلد الاسود بتطعيمات حمراء، شملت المقاعد معجلة القيادة بالاضافة إلى مسند اليد والتابلوه الامامي، مع عدة تجهيزات قياسية.

السيارة سوبر ترك 4X4

اما عن المظهر الخارجي فظهرت السيارة بهيكل معاد تصميمة، يضم الكثير من اللمسات الهندسية، والتوزيعات الهوائية، والتي تمنح السيارة المظهر القوي بالإضافة إلى الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية.