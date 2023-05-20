داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

تصدرت الفنانة داليا مصطفى، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد تصريح زوجها الفنان شريف سلامة:" داليا مصطفى أول حب...ومش لازم تجارب كتير علشان تلاقي شريكة حياتك ".

وتتميز داليا مصطفى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



أبطال مسلسل علاقة مشروعة

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي، ويتكون من ١٥ حلقة.