بن فرحان: السعودية تعمل مع واشنطن للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان

في مؤتمر صحفي مشترك..

عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأمين العامّ لجامعة الدول العربي أحمد أبو الغيط مؤتمرا صحافيا مشتركا عقب القمة العربية التي عقدت اليوم (الجمعة)، في جدة.

وناشد وزير الخارجية السعودي الأطراف السودانية المتنازعة إلى التحلي بالمسؤولية واللجوء إلى الحوار، مؤكدا أن المملكة تعمل مع واشنطن للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان.

وشدد "بن فرحان" علي أن المملكة تعتمد فكراً اقتصادياً حديثاً لتحقيق الأمن الغذائي العربي، كما أنها طرحت مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية.

فيما نوه بن فرحان أيضا إلى أن إعلان جدة أكد على تعزيز العمل العربي المشترك.

من جانبه، قال أمين عامّ الجامعة العربية أحمد أبو الغيظ: إن قمة جدة حققت الهدف المطلوب منها، مبيناً أن سوريا تحتاج لمساعدة العرب وأن تكون بمعزل عن رؤية القوى الخارجية.