عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مؤتمر صحفي مشترك..

بن فرحان: السعودية تعمل مع واشنطن للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان

وزير خارجية السعودية
وزير خارجية السعودية

عقد وزير الخارجية السعودي  الأمير فيصل بن فرحان والأمين العامّ لجامعة الدول العربي أحمد أبو الغيط مؤتمرا صحافيا مشتركا عقب القمة العربية التي عقدت اليوم (الجمعة)، في جدة.

وناشد وزير الخارجية السعودي الأطراف السودانية المتنازعة إلى التحلي بالمسؤولية واللجوء إلى الحوار، مؤكدا  أن المملكة تعمل مع واشنطن للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان.

وشدد "بن فرحان" علي أن المملكة تعتمد فكراً اقتصادياً حديثاً لتحقيق الأمن الغذائي العربي، كما أنها طرحت مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية. 

فيما نوه بن فرحان أيضا إلى أن إعلان جدة أكد على تعزيز العمل العربي المشترك.

من جانبه، قال أمين عامّ الجامعة العربية أحمد أبو الغيظ: إن قمة جدة حققت الهدف المطلوب منها، مبيناً أن سوريا تحتاج لمساعدة العرب وأن تكون بمعزل عن رؤية القوى الخارجية. 

الرئيس الأوكراني يغادر جدة بعد حضوره القمة العربية

القمة العربية.. الرئيس السيسي يحذر من 3 مخاطر والبيان الختامي يرفض الميليشيات

أحمد أبو الغيط الأطراف السودانية الامن الغذائي العربى الأمير فيصل بن فرحان الأمين العام لجامعة الدول هدنة انسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

موضوعات متعلقة

السعودية ترد على رسالة بوتين والرئيس الصيني لـ القمة العربية بجدة.. فيديو

القمة العربية.. ماذا فعل بن سلمان قبل انعقادها وهدف زيلينسكي من المشاركة

ترشيحاتنا

أول تعليق من حسين الشحات بعد تألقه أمام الترجي

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وملء الفراغات

رسمياً.. شاب مصري يشارك في بطولة الكيك بوكسينج المقامة بإيطاليا

القمة العربية.. حضور قوي لمصر وإشادة بكلمة الرئيس السيسي

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16

سرقة سيارة كشفت العصابة.. حبس المتهمين بالاتجار في العملة بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

يحصد ملايين المشاهدات.. مقطع فيديو لشركة طيران تزن عملائها.. أعرف القصة

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ