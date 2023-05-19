اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن اكتشاف كوكب جديد، حيث يستمر علماء الفلك في رحلة استكشافهم للكواكب والأجسام الجديدة الموجودة في عالمنا وخارج نظامنا الشمسي، وفي اكتشاف جديد لهم، تم اكتشاف كوكب خارجي جديد من المحتمل أن يكون مغطى بالبراكين بحجم الأرض.

أطلق العلماء على هذا الكوكب اسم "LP 791-18 d"، ودرس العلماء هذا الكوكب عن طريق بيانات من TESS التابع لناسا وتلسكوب Spitzer Space Telescope المتقاعد ومجموعة من المراصد الأرضية.

ويتشابه هذا الكوكب مع قمر المشتري lo، حيث يمكنه التعرض للانفجارات البركانية بشكل مستمر، ويعد المشترى هو الجسم الأكثر نشاطًا بركانيًا في نظامنا الشمسي.

ويتميز هذا الكوكب أنه يدور حول نجمه LP 791-18، الذي يقع على بعد حوالي 100 سنة ضوئية من الأرض، ويحتوي على عدد كبير من الكواكب الصخرية، مما يجعله موضع اهتمام كبير لدى العلماء.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9NvTMuQcOQ

وبالنسبه لمواصفات الكوكب فيقدر حجمه بأنه أكبر قليلاً من الأرض، وله جانب مضئ ساخنً جداً من الممكن ألا يسمح بوجود المياه السائلة على سطحه.