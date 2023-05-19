كرة طائرة.. الزمالك يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للمرة الـ 14 في تاريخه

تأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية لرجال الكرة الطائرة للمرة الـ 14 في تاريخه، عقب الفوز على الجيل الصاعد الجزائري بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وسيطر الزمالك على جميع مجريات المباراة، بفضل الحائط الصد القوي من قبل محمد المهدي والضرب الساحق.

وجاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي:



الشوط الأول: الزمالك (25) : الجيل الصاعد ( 20)

الشوط الثاني: الزمالك (25) : الجيل الصاعد ( 20)

الشوط الثالث: الزمالك (25) : الجيل الصاعد (20)



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، الفائز من مواجهة، باد الكاميروني ومولودية بو سالم التونسي.

وكان الفارس الأبيض قد صعد إلى المربع الذهبي، عقب الفوز على جرين بافلوز الزامبي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

ويأمل الفارس الأبيض في العودة إلى منصات التتويج القارية، بعد غياب دام 10 سنوات، منذ آخر تتويج عام 2012 بتونس.

كما يأمل في العودة إلى كأس العالم للأندية، بعد أن سمح الاتحاد الدولي بمشاركة بطل أفريقيا في مونديال الأندية هذا العام.