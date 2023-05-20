الأحد .. علوم جامعة حلوان تبدأ امتحانات نهاية العام

كشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بـ جامعة حلوان، المواعيد المقررة لجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 .



و قال الدكتور عماد أبو الدهب لـ صدي البلد ان الهدف من اعلان مواعيد جداول الامتحانات مبكرا للطلاب هي إعطاء الوقت الكافي للطلاب للاستعداد لها .



و أوضح عميد كلية العلوم ان هذه الجداول و المواعيد نهائية و من المقرر ان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الاحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ ، و تستمر حتي يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ .

و نوهت الكلية انه علي الطلاب الالتزام خلال فترة الامتحانات بالمحظورات داخل اللجان و تجنب حالات الغش و الشغب حرصا علي سلامة الطلاب .



جدير بالذكر انه نظمت كلية الآداب جامعة حلوان معرض خيري للملابس مجانا للطلاب تحت شعار" خير يعم يساند الكل"، في إطار اهتمام الجامعة بأبنائها الطلاب وتسديد احتياجاتهم في كافة المجالات.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - اهتمام الجامعة الموسع بخدمة المجتمع وتنمية البيئة والتكافل الاجتماعي، وأن كافة الكليات حريصة على تقديم كل الدعم للطلاب في النواحي العلمية والتربوية والاجتماعية وكذلك الأنشطة المختلفة التى تساهم في بناء شخصية الطلاب في مختلف المجالات.