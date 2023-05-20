اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات بالمعاهد الأزهرية

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الشهادة الابتدائية وامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية وكذلك معاهد القراءات، في نهاية العام والفضل الدراسي الثاني.

ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم السبت في مادة الفقه ومادة اللغة العربية (ورقة أولى) (النحو والصرف).

وتبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا وتمتد لمدة ساعتين إلى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا للفترة الصباحية، والفترة المسائية تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.



ويمتحن المبصرون شفهيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص، ويمتحن المكفوفين شفويا في جميع المواد المقررة عليهم.

وفيما يخص امتحان مادتي الحاسب والآلي والمستوى الرفيع، فهما للمعاهد النموذجية والخاصة فقط.



أما طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية، فيؤدون الامتحان في القرآن الكريم، ويضاف نصف ساعة عن زمن الإجابة الأصلي للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما يؤدي طلاب معاهد القراءات امتحانات نهاية العام لشهادات عالية القراءات والتخصص والتجويد.