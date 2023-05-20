محلل سياسي: تواطؤ أمريكي إسرائيلي لمنع اتفاقيات السلام مع فلسطين.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبدالوهاب بدر خان، أنه لابد من بذل جهود كبيرة من أجل حل الأزمة السودانية ، ولابد من الوحدة العربية في التعامل مع الأزمة السودانية .

وقال بدرخان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة من جدة، إن هناك إحداث فارق في السودان بدون دور عربي قيادي وفارق ، واضطرابات السودان سوف تؤثر على الإقليم العربي.

وتابع: «اضطرابات السودان سوف تؤثر على الأمن القومي المصري والعربي ، ولابد من وقف دائم لإطلاق النار في السودان ، ويجب مراجعة من طرفي السودان المتنازعين من العملية السياسية ».

وأوضح بدرخان، أن العرب تخلوا عن خيار الحرب ضد إسرائيل ، ودخلوا في خيار السلم لحل القضية الفلسطينية ، ومصر انتصرت على إسرائيل في 1973.

تواطؤ

وأفاد بدرخان، أن هناك تواطؤ امريكي - إسرائيلي حدث لمنع كل اتفاقيات السلام مع الفلسطينيين ، والمخطط الإسرائيلي هو السيطرة الكاملة على فلسطين ، ويقوم على عدم وجود دولة فلسطينية أو قيادة .

وأكمل: الأمم المتحدة قدمت حماية للعديد من الدول في العالم ولكنهم لم يقدموا شئ لفلسطين ، والعرب لم يستطيعوا إدارة معركة السلام في الأزمة الفلسطينية ، وكل مشاريع العرب للتطبيع مع إسرائيل غير فعالة .

واستطرد بدرخان، أن الدول تبحث عن مصالح وقامت بالتطبيع مع إسرائيل ولم تحصل على سئ، موضحًا أنه في منتصف يونيو المقبل قد يكون هناك رئيس للبنان ، مردفًا أن أخطر ما يواجه الدول مؤامرة المواطنين علي أوطانهم.

https://www.youtube.com/watch?v=9NDccrwX35s