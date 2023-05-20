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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل سياسي: الصين تداخلت في الأزمة السعودية - الإيرانية لإيجاد حل.. فيديو

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبدالوهاب بدر خان، أن الجميع كان يتوقع التوافق السعودي الإيراني، ولم يتحدث أحد عن المصافحة سواء من جانب السعودية أو إيران ولكنها مرحلة يجب المرور بها.

وقال بدرخان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة من جدة، إن هناك بعض الأمل بعد عودة سوريا للجامعة العربية لإيجاد حل سياسي للازمة الداخلية لديهم، وكان لابد من السرعة والتغيير في التعامل مع الأزمة السورية.

وتابع: العرب لابد أن يبحثوا عن مصالحهم ، ولابد أن يكونوا متضامنين للصمود أمام الضغوط الخارجية ، كما أن العرب مازالوا يحتاجون لأمريكا في كل الملفات التي نعاني منها.

وأضاف بدرخان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الصين تداخلت في الأزمة السعودية - الإيرانية لإيجاد حل، والصين لا تستطيع الضغط على إيران في مناطق نفوذها ، مشيرًا إلى أن الصين لا تستطيع الضغط على إيران لتخفيف أعداد ميليشياتها في سوريا.

الضغط علي ايران

وأكمل: الصين لا تستطيع الضغط على إيران لتخفيف ضغوطها على العراق ، كما أنها لا تستطيع الضغط على إيران بشأن الحوثيين.

وأفاد بدرخان، أن أمريكا تعمل على الملف اليمني وملفات أخرى وتستطيع الضغط ، والعرب قصروا بحق أنفسهم في العلاقة مع أمريكا لأننا لم نضع ضوابط ، وقرار السعودية بشأن النفط وعدم رفع الإنتاج تمثل خطوة سيادية جيدة.

واختتم حديثه قائلًا: «لابد من التفكير بضوابط للعلاقة مع أمريكا في كل الملفات ، وأمريكا غير قادرة على إيجاد حلول للأزمة السورية ، وروسيا وأمريكا تركوا سوريا في وضع مجمد ، وإيران تستغل وضع سوريا المجمد من قبل أمريكا وروسيا ». 

https://www.youtube.com/watch?v=9NDccrwX35s

الإعلامي أحمد موسى الأزمة السورية السعودية الملف اليمني برنامج على مسئوليتي

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