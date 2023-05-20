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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كرم جبر: هناك إصرار في السعودية على تحديث البلاد وتطويرها.. فيديو

صدى البلد

كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، تفاصيل لقائه مع وزير الإعلام السعودية، موضحًا أن الشباب السعودي علي قدر كبير من العلم وهم المستقبل.

وقال كرم جبر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة من جدة، أن هناك من راهن على أن التيار المحافظ في السعودية سيعارض التغيير ولكن اليوم النتيجة جميلة، كما أن السعودية تحافظ علي العادات والتقاليد والشعائر مع نظرة للمستقبل.

وتابع: «هناك إصرار في السعودية على تحديث البلاد وتطويرها ، الأمير محمد بن سلمان محب لمصر ، كما أن السعودية لها مواقف مشرفة في الوقوف بجانب مصر».

وأوضح كرم جبر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة من جدة، أن السودان أجرت مصالحة تاريخية بين الزعيم الراحل والملك الراحل فيصل، والسعودية دعمت مصر في نصر أكتوبر 73.

الاعلام السعودي

وأكمل: وزير الإعلام السعودي تجمعه علاقات طيبة بالصحفيين المصريين، ويجب وضع ضوابط لمنع المنصات التي تسعى لهدم مجتمعاتنا وقيمنا، كما أن السعودية تعلم وتدرك قوة الإعلام المصري وتأثيره.

وأردف جبر، أن مصر والسعودية رمانة الميزان في العالم العربي، والعالم يشهد الكثير من المعارك والصراعات، ومصالح مصر والسعودية تكاملية .

واختتم حديثه قائلًا: «خطاب الرئيس السيسي واضح بحترام سوريا ولا يتدخل في شئون أحد، ولم ينتقد يوما أي دولة عربية أو قياداتها». 

https://www.youtube.com/watch?v=KVUgpTx6ao4

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