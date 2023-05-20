مصر في المرتبة الـ 32 .. 3 دول عربية ضمن قائمة أغنياء العالم

تضمن تقرير موقع "Insider Monkey"، معتمداً على بيانات لتقرير بنك "كريدي سويس" حول ثروات الأمم الصادر في عام 2022، 3 دول ضمن أغني دول العالم بحسب صحيفة الأنباء الكويتية .

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز 24 عالمياً، والأولي عربيا مع صافي ثروة تقدر بـ 2.07 تريليون دولار بزيادة 144% عن الإحصاء السابق في عام 2010.

فيما اعتبر التقرير "مصر"، واحدة من أغنى دول العالم، وصنفها في المرتبة 32 عالمياً والثاني عربيا بصافي ثروة تزيد على 1.4 تريليون دولار.

أما الإمارات فجاءت في المرتبة 37 عالمياً، من حيث صافي الثروة والبالغة 994 مليار دولار.

ويمثل صافي الثروة الوطنية، القيمة الإجمالية لأصول الدولة مطروحاً منها التزاماتها، وفقاً لمنهجية التقرير. ويشمل صافي الثروة الجماعية التي يملكها سكان أمة في وقت معين.