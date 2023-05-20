الحالة المرورية بشوارع العاصمة اليوم 20 مايو 2023

استعرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم السبت، 20 مايو 2023، عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية، وطريق الدائري ومحور 26 يوليو حتى المهندسين بهما أيضا سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات.

وأوضحت أن محور 26 يوليو في الاتجاهين يظهر باللون الأخضر تعبيرا عن السيولة المرورية الكبيرة، بالإضافة إلى أن أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين به سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات المتقطعة وحتى امتداد رمسيس وغمرة بها بعض الكثافات، بالإضافة إلى أن كوبري 15 مايو به سيولة مرورية حتى منطقة التحويلات.

ونوهت إلى أن نسبة السيولة المرورية العالية قد تؤدي إلى زيادة السرعات، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة إلى وقوع حوادث، لافتة إلى أن رقم إغاثة الطرق هو 012‪21110000