وزيرة التضامن بالنواب اليوم لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة

تشهد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى اليوم عقد ثلاثة اجتماعات بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

يناقش الاجتماع الأول بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2023 فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى ، بقطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات ويحضرة ممثلى وزارات التضامن الاجتماعىى التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويناقش الاجتماع الثانى بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2023 فيما يخص صندوق قادرون باختلاف ، ويحضره ممثلو وزارات التضامن الاجتماعى ،والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية .

ويناقش الاجتماع الثالث مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2023 فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى.