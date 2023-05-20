شاهد.. الأمن السعودي ينفذ عملية خاصة لاعتقال تجار المخدرات بجدة

أثار مقطع مصور وثق لحظات مداهمة واعتقال 3 من تجار المخدرات في محافظة جدة، غربي السعودية، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة التي تعاني من مشكلة تهريب المخدرات، لاسيما حبوب الكبتاجون.

وأظهر مقطع فيديو نشر على حساب "سناب الداخلية"، في موقع تويتر لحظة القبض على 3 أشخاص من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم 7 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشابو".

وظهر في الفيديو عناصر من المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وهم يحملون أسلحة آلية قبل أن يقتحموا أحد الشقق.

وكان رجال مكافحة المخدرات يرتدون أقنعة سوداء لمنع كشف هويتهم.

وبعد اعتقال الأشخاص المشتبه فيه، عثر عناصر المداهمة على كمية من مخدر الشبو داخل حقيبة سفر سوداء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه فيهم قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن رجل أمن سعوديا كان قد لقي حتفه قبل بضعة أيام خلال مداهمة أمنية لـ"وكر مخدرات" في جدة.

وأوضح موقع "صحيفة صدى" الإلكترونية أن رئيس رقباء من الدوريات الأمنية، محمد بن عبداللطيف العجلان، قد قضى بعد إصابته بأعيرة نارية أثناء مداهمة أمنية لـ"وكر مروجي مخدرات" يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية.