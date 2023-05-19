جبال السعودية تكتسي باللون الأخضر بعد موجة امطار غزيرة.. شاهد

أضفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة الرياض جمالاً مختلف، خلال هطولها في فترة الصيف الحارة، مما أعطى منظراً خلاباً تعشقه النفوس لتناغم الطبيعة بين الخضرة، والتي استطاع المصور الضوئي "خالد بن سعود" أن يبرز جماليات الموقع من خلال اللقطات المميزة التي أظهرت توق المكان بجماله.

وفي حديث عاشق الطبيعة ومتتبع حركة الأمطار وتأثيرها المصور خالد، قال حسب"العربية.نت": حرصتُ بخطف المشاهد التي تعكس شعورا وكأنها معزوفات موسيقية تجمع المطر مع الخضرة، في الوقت الذي يعشق البشر هذه المواقع ويتجهون إليها، ومن أبرزها "جبال الواشلة" الشهيرة جنوب غربي الرياض، فهي معروفة بجمالها وحسنها وتأثرها بهطول المياه التي تحفز الشلالات الغزيرة.

وأضاف: تقع هذه الجبال على طريق ديراب، ويتميز الموقع بجماله، إذ يجمع بين الجبال الشاهقة والأشجار المعمرة، ويعتبر متنفساً ومتنزهاً لسكان جنوب الرياض وغربها، وسط جبال طويق الشاهقة التي تتميز بشلالاتها المتنوعة، والتي أضفت على المنطقة جواً من الاستمتاع والراحة.