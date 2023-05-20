ثلوج كثيفة تغطي خميس مشيط ..وإجراء عاجل من السلطات السعودية

تعرضت ‫محافظة الطائف بالسعودية يوم 28 رمضان الماضي، ومحافظة خميس مشيط يوم 29 شوال الجاري لتساقط كثيف للثلوج والبرد.

وعلي الفور؛ وجه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية الدكتور أيمن غلام، بإجراء دراسة مناخية لحالات تساقُط البَرَد

كما شهدت محافظتا الطائف بمكة المكرمة وخميس مشيط في عسير، حالات سقوط أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد، ما تسبب بأضرار مادية في بعض الأحياء السكنية.

ويشار الي ان المركز نوه في وقت سابق إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد اليوم (السبت) على أجزاء من عدة مناطق، بينها الرياض ومكة المكرمة.