بيان عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف تقرير الأرصاد السعودية، أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية و الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية الى جنوبية غربية 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبية.

كما توقع بارتفاع الموج من نصف المتر الى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-28 كم/ساعة وجنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.