25 مايو.. حفل لـ محمد فؤاد وأحمد سعد في السعودية

يستعد كل من الفنان محمد فؤاد وأحمد سعد لإحياء حفل غنائى ضخم على مسرح بنش مارك على طريق الملك عبد العزيز وذلك يوم 25 مايو الجاري.



محمد فؤاد كان من المفترض أن يحيى هذا الحفل يوم 5 مايو إلا أنه تم تأجيله ليوم 25 من نفس الشهر لأسباب متعلقة بالشركة المنظمة للحفل.



ومن المفترض أن يسافر محمد فؤاد وأحمد سعد إلى السعودية يوم 22 من شهر مايو الحالي لعمل البروفات الخاصة بالحفل على أن يتم طرح التذاكر مساء غدا الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساء.





علاج محمد فؤاد



وقال الفنان محمد فؤاد، في لقاء له مع برنامج et بالعربي، إنه شعر بمحبة الجمهور له، بعد شعورهم بالقلق في برنامج رامز نيفر ايند، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقال محمد فؤاد، إنه لم يصب فى عملية تكميم المعدة، ولكنه أصيب في ظهره ما ترتب عليه سفره إلى ألمانيا للمرة الرابعة ليحقن ظهره هناك، وتلقي العلاج.

محمد فؤاد خس وصغر 20 سنة

و تصدر اسم الفنان محمد فؤاد، ترند محرك البحث جوجل، بعد ظهوره في برومو برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، وتداول صورة حديثة له، بدا فيها مختلفًا تماماً، وكأنه أصغر بعشرين عاماً كاملة.

وتساءل الجمهور عن سبب تغير ملامح محمد فؤاد، وأكد فؤاد أنه خضع لعملية تكميم المعدة من أجل انقاص وزنه وبالفعل ظهر فؤاد فى الفترة الأخيرة بجسم متناسق بعد فقدانه الكثير من وزنه