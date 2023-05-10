بعد هجوم جزيرة جربة.. بيان عاجل من الخارجية السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تضامن المملكة مع تونس وشعبها الشقيق إثر الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة.

وقدمت السعودية خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت إدانة المملكة للعنف والتطرف ولكل ما يهدد أمن تونس واستقرارها.

كان قد قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن الهدف من الهجوم بـ جربة واضح وهو زرع بذور الفتنة وضرب الموسم السياحي والدولة.

وأضاف “سعيد”، على هامش اجتماع مجلس الأمن القومي، "هم معروفون، والهدف من العملية هو زعزعة الاستقرار، ولكن لن يقدروا على ذلك، هناك دولة، وهناك مؤسسات، والشعب التونسي يعلم جيدا مخططات المجرمين”.