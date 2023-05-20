الذهب يرتفع بقوة نحو مستوى 2000 دولار للأوقية.. اعرف السبب؟

ارتفعت أسعار الذهب بشكل قوي بمرور تداولات اليوم، السبت، في ظل بعض التطورات المهمة التي عززت الطلب على المعدن الأصفر، وعلى رأسها تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول منذ ساعات قليلة حول رفع الفائدة، بالإضافة إلى التطورات السلبية حيال أزمة سقف الديون الأمريكية.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت العقود الفورية لمعدن الذهب بنسبة 1.20% تقريبا وسجلت حوالي 1980 دولارا للأوقية. وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الاَجلة لمعدن الذهب بنحو 1.18% وسجلت حوالي 1983 دولارا للأوقية.

وارتفع الذهب بفعل بعض التطورات والتي عززت الطلب عليه باعتباره ملاذا اَمنا، وعلى رأسها تزايد المخاوف بالأسواق حيال رفع الفائدة الأمريكية مجددا، خاصة بعد تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي التي مالت نحو السلبية على مؤشر الدولار الأمريكي.

وصرح جيرو باول بأن التضخم أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأنه قد لا يكون الفيدرالي الأمريكي مضطرا إلى رفع الفائدة أكثر بسبب تشديد شروط الائتمان المصرفي.

وأضاف أن الأسواق تقوم بتسعير الفائدة بمسار مختلف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأن البيانات الحالية تدعم وجهة النظر القائلة بأن خفض التضخم سيستغرق وقتا، وأن الفيدرالي الأمريكي قطع الآن شوطا طويلا فيما يتعلق بعدم اليقين بشأن الآثار المتأخرة للسياسة النقدية.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار الذهب بفعل ضعف الدولار الأمريكي، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات رئيسية بنسبة 0.55% وسجل حوالي 103.04 نقطة، وفي ظل العلاقة العكسية بين الطرفين، فإن الذهب ارتفع بوضوح، خاصة أن الأسعار مقومة بالدولار الأمريكي.

وفي الوقت ذاته، استفادت أسعار الذهب من التطورات السلبية فيما يتعلق بأزمة سقف الديون الأمريكية، حيث أصدر البيت الأبيض بيانات أشار فيه إلى أن الطرفين يجب أن يدركا أنه يجب التوصل إلى تفاهمات، وأنه لن يتم تحقيق كل ما يريدانه ضمن اتفاق أزمة سقف الديون، وأنه إذا تفاوض الطرفان بحسن نية وأدركا أنهما لن يحصلا على كل ما يريدانه، فلا يزال هذا ممكنا للتوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.

ولكن بعض المفاوضيين الجمهوريين أشاروا إلى أن محادثات أزمة سقف الديون بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب توقفت مؤقتا، وهذا كان له تأثير إيجابي على تحركات الذهب بمرور التعاملات.

ومن بين أسعار المعادن الأخرى بعيدا عن الذهب، ارتفعت عقود الفضة الفورية بنسبة 1.90% وسجلت حوالي 24.082 دولار للأوقية، بينما، ارتفعت عقود البلاتين بنسبة 1.62% وسجلت حوالي 1075.30 دولار.

بينما صعدت عقود معدن البلاديوم بنسبة 4.57%، وسجلت حوالي 1516.53 دولار للأوقية.