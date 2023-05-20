صحف الإمارات| نشاط مكثف للرئيس السوري بقمة جدة بعد غياب 12 عاما.. وروسيا تضع كريم خان على قائمة المطلوبين

إعلان جدة يؤكد حماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها

أول جمهوري أسود يترشح لرئاسة أمريكا

سلطان النيادي يواصل صوره المبهرة من الفضاء

لقاء بجمع نائب رئيس الإمارات بالرئيس السوري

نائب رئيس الإمارات يلتقي رئيس أوكرانيا

الأسد يلتقي بولي العهد السعودي



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

وأبرزت صحيفة الخليج؛ تأكيدات قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة، والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي، والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا، للتعاطي مع تحديات العصر الجديد، بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

وجاء ذلك في «إعلان جدة» في ختام أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة جدة).

وأشارت الصحيفة الإماراتية الي قرار روسيا بإدراج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة «المطلوبين»، بعدما أصدرت هذه المحكمة ومقرها في لاهاي مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس.

وجاء في هذه المذكرة المعلنة الجمعة: «تاريخ الولادة: 30 مارس 1970. مكان الولادة أدنبره اسكتلندا. ملاحق بموجب مادة في القانون الجنائي».

وفتحت موسكو تحقيقاً جنائياً بحق كريم خان وثلاثة قضاة في المحكمة.

وبحسب هذا التحقيق الروسي فإن خان متهم «بإطلاق ملاحقات جنائية بحق شخص معروف أنه بريء» و«التحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية».

كما لفتت الي ترشّح السيناتور الأمريكي تيم سكوت ليكون أول رئيس جمهوري أسود، وفق ما كشفت وثائق قدمت إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجمعة.

ويخطط السيناتور البالغ 57 عاماً الذي كان من المتوقع أن يدخل السباق منذ شكل لجنة تمهيدية رئاسية في ابريل الماضي، لإطلاق حملة ترشحه رسمياً في بلدته نورث تشارلستون في كارولاينا الجنوبية الاثنين.

وخلال الأشهر الماضية، زار ولايات تعد مهمة لتحقيق زخم في سباق الفوز بالترشح؛ إذ شدد على التزامه الديني وقيمه المحافظة التي اكتسبها من نشأته في منزل فقير بغياب أحد والديه. كذلك، ركّز على أنه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الأسود الوحيد.

بينما صحيفة الوطن الإماراتية؛ سلطت الضوء علي الصورة التي التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لدولتي قطر والبحرين قائلا عبر تويتر: "قلب الخليج .. ولؤلؤة الخليج ‎#البحرين و ‎#قطر من الفضاء أدام الله عليهم وعلى خليجنا الخير والعز وحفظ أمنهم وأمانه.

وأشارت الصحيفة إلي قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية بإعفاء رعايا جمهورية السودان الشقيقة المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة من جميع الغرامات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب اعتباراً من تاريخ 15 أبريل 2023، وذلك مراعاةً للأوضاع الإنسانية ومتغيرات الظروف التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة.

ويأتي هذا القرار في إطار توجهات دولة الإمارات وقيمها الإنسانية النبيلة وحرص قيادتها الحكيمة في التماس الحياة الكريمة للمقيمين من رعايا الجالية السودانية المتواجدة في الدولة، ومراعاةً للأبعاد الإنسانية الطارئة في ضوء التداعيات والاضطرابات الناجمة وما يلحق بها من تحديات تتصل بحياة الأفراد.

وتضمنت قائمة الفئات المعفاة من الغرامات حملة التأشيرات وتصاريح الإقامة المنتهية لمن انتهت عقود عملهم في الدولة ومن في حكمهم أو من انتهت مهلة مغادرتهم لدولة الإمارات، حيث يتم إعفاء هذه الفئات من الغرامات في حال رغبتهم في تمديد التأشيرات أو تجديد الإقامات أو مغادرة الدولة، وذلك وفقاً للأحوال، واستنادًا للشروط والضوابط النافذة في هذا الشأن.

فيما لفتت كذلك الي لقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم – على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين – بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما نقل تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات إلى الرئيس السوري الذي أعرب بدوره عن شكره وتقديره له لمواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا ودورها في عودتها إلى جامعة الدول العربية والصف العربي.



بينما صحيفة الإمارات اليوم؛ أشارت الي لقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة. واطلع سموه من الرئيس الاوكراني على تطورات الاوضاع في بلاده، وأعرب عن موقف الامارات الثابت والداعم للسلام والاستقرار عبر الحوار لإيجاد حل سياسي مستدام.

وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كذلك أشارت الي تصريحات الرئاسة السورية بأن الرئيس بشار الأسد، أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال القمة العربية بالمملكة اليوم الجمعة.

وأضافت أن الأسد أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها المملكة لبناء الأجواء السياسية التي تساعد على العمل المشترك بين الدول العربية.