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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة ضرب سناء يونس من فؤاد المهندس

سناء يونس وفؤاد المهندس
سناء يونس وفؤاد المهندس

يوافق اليوم السبت، 20 مايو، ذكرى وفاة الفنانة سناء يونس، التي ولدت في 3 في مارس عام 1942 بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ورحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر ناهز الـ 64 عامًا.

وشاركت الفنانة سناء يونس في أكثر من عمل مسرحي مع الفنان فؤاد المهندس وفي مسرحيتي «سك علي بناتك، وهالة حبيبتي».

 

ضرب سناء يونس من فؤاد المهندس

وتعرضت الراحلة للضرب من الفنان الراحل فؤاد المهندس، ضمن أحداث العمل المسرحي "سك على بناتك"، وحتى تتخلص من آلام الضرب الذي كان يتكرر يوميا، قامت بحيلة تحمي من خلالها حمت نفسها من الألم على خشبة المسرح، بأن وضعت أقمشة ثقيلة حول خصرها، حتي لا يكون الضرب مباشراً على جسدها. 

ولم تتعرض سناء يونس للضرب في مسرحية "سك علي بناتك" فقط؛ ولكن ضربها فؤاد المهندس بنفس الأداة في مسرحية «هالة حبيبتي» والتي جسدت فيها شخصية «عطية» مديرة الملجأ.

 

زواج سناء يونس ومحمود المليجي 

الناقد طارق الشناوي كشف عن زواج محمود المليجي، سرًا من الفنانة سناء يونس حتى لا تغضب زوجته الأولى. 

ضحت سناء يونس، بالكثير من اجل ان تستمر الحياة العائلية للفنان محمود المليجي مستقرة هانئة فقد ارتبطت به عاطفيا منذ أن جمعهما معا عمل فني، وتطورت العلاقة بينهما ليعلنا ضرورة ارتباطهما وان يجمعهما بيت واحد وبالفعل تم زواجهما في أوائل السبعينيات بعد أن اشتركا معا في مسرحية (عيب يا انسة). 

 

سبب الزواج السري للفنان محمود المليجي والفنانة سناء يونس

اتفقا الثنائي «المليجي وسناء» علي ان يكون الزواج سريا، وذلك حرصا علي شعور زوجته الفنانة علوية جميل والتي كان حريصا جدا علي استقرار حياته معها فقد ارتبط بها بعد قصة حب كبيرة.

وعن هذا قال طارق الشناوي، في أحد مقالاته (ان الراحل محمود المليجي تزوج في نهاية السبعينيات من الفنانة سناء يونس سرا وأنها ظلت علي ذمته حتي وفاته ورفضت أن تعلن عن هذا الزواج احتراما لمشاعر زوجته علوية جميل التي كان يعشقها المليجي ولا يستطيع ان يخبرها بهذا الأمر.

ويضيف الشناوي: بعد رحيل المليجي أجريت معها حوارا حكت فيه كل تفاصيل حياتها مع المليجي ولكن قبل نشر الحوار اتصلت بي وطلبت مني الا اكتب شيئا، فلم ترض هي ايضا ان تعلم علوية جميل ..مواصلا: ولكن قبل رحيلها بأيام التقيت بها وذكرتها بأنني وفيت بوعدي ولم انشر حرفا واحدا مما حكته لي فردت عليّ قائلة (ياريتك مسمعتش كلامي وكنت نشرته).

 

وفاة سناء يونس

وفي 20 من مايو من عام 2006 رحلت أشهر عانس في عالم الفن بعدما تدهورت صحتها وبعد معاناة مع المرض لتلفظ سناء يونس، أنفاسها الأخيرة بمستشفي كليوباترا بمصر الجديدة. 

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