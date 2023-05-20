تحمل 30 طنا.. طائرة مساعدات سعودية جديدة تتوجه للسودان

غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فإن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني.

وكذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.