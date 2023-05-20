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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحمل 30 طنا.. طائرة مساعدات سعودية جديدة تتوجه للسودان

ارشيفي
ارشيفي

غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فإن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني. 

وكذلك تنفيذا  لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة. 

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مساعدات سعودية لـ متضرري زلزال سوريا

السعودية طائرة مساعدات مطار الملك خالد الدولي ميناء بورتسودان السودان

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