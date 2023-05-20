العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية بداية من غدًا الأحد وحتى الخميس القادم، منوهة بأن بعض الأيام ستشهد أتربة ورمال مثارة، فيما نصحت مرضى الحساشية والجيوب الأنفية بتتبع النشرات الجوية لمعرفة الحالة الجوية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.



وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع بداية من غدًا الأحد وحتى الخميس القادم ما بين الـ 32 والـ 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، حيث تسود أجواء صيفية على مدار الأيام المقبلة.



فيما كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



طقس اليوم السبت



وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن اليوم تشهد البلاد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، حيث تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، فيما تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات جنوب البلاد، ويسود طقس ربيعي مائل للدفء على السواحل الشمالية للبلاد، بينما يسود طقس لطيف في ساعات الليل الأولى، ويتحول إلى مائل للبرودة على السواحل الشمالية في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والسلوم.