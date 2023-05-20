إصابة 3 أشخاص في مشاجرتين بالأسلحة بالقاهرة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة شخصين لتعديهما على سائق مركبة توك توك بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإصابته بعين شمس ، بينما تحول تحول المزاح بين أربع اشخاص إلى معركة بالأسلحة اسفرت عن إصابة اثنين منهم تم ضبط المتهمين .

و آمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح نافذة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال وسؤاله إتهم شخصين مقيمان بدائرة القسم لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة "التوك توك" خاصته أمام محل المتهمين وتعديا عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها ، أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة .

وفي النزهة ، تبلغ لقسم الشرطة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين سائق بإحدى شركات نقل المواطنين ، وبصحبته آخر مالك عربة "مشروبات" مصابان برش خرطوش وبين شخصين أخرين بحوزتهما فرد خرطوش وسلاح أبيض لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً من الطرفان على الآخر بالضرب فقام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول .

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.